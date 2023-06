A l'heure de l'Aïd al-Adha, ce qu'il faut retenir de l'épisode du sacrifice d'Abraham

« Ô mon fils, j’ai vu en rêve que…»

« Lorsqu’ils se furent tous deux abandonnés à la volonté divine (aslamâ) et qu’Abraham eut couché son fils le front contre terre, Nous l’appelâmes : "Ô Abraham, tu as ajouté foi à la vision !" C’est ainsi que nous rétribuons les êtres doués d’excellence (103-105) »

« Voici certes l’épreuve évidente »

« Nous le rachetâmes par un sacrifice solennel »

« Nous perpétuâmes (le souvenir d’Abraham) parmi les générations postérieures (108). Paix sur Abraham ! »

Presque tous les traducteurs rendent ce passage au temps passé (), mais il importe de restituer le présent employé dans le texte arabe, car celui-ci a pour fonction de susciter l’instantanéité de la vision d’Abraham. Si l’on nous permet l’image, celui-ci vit la vision en direct, non en différé.Les commentateurs insistent sur la dimension onirique de la scène – absente du récit biblique -, et Ibn Arabî, le grand maître du soufisme, souligne que c’est en fait un bélier qui est apparu à Abraham durant son sommeil, mais sous les traits de son fils. Cependant, Abraham n’a pas interprété, « transposé » dit l’arabe, cette vision car, selon l’avis des commentateurs, le songe ou la vision des prophètes relève de la révélation (), et est perçu par eux comme une réalité immédiate. En effet :. En réalité, la vision qu’a reçue Abraham ne lui intimait pas d’immoler matériellement son fils, mais de le consacrer à Dieu. Nous rejoignons ici la tradition judaïque (Exode 13 : 2).(106) : épreuve suprême de soumission à Dieu que de se croire contraint d’égorger son fils ! Selon certains soufis, l’épreuve consistait à donner son vrai sens à la vision. Ils font remarquer que l’enfant est le symbole de l’âme. C’est donc son « moi » que Dieu demande à Abraham d’immoler, cette âme prophétique élevée, certes, mais encore capable d’amour pour un autre que Dieu. Or, afin d’être investi pleinement de l’intimité divine, Abraham doit vider son cœur de tout attachement aux créatures.D’ailleurs, l’épisode du sacrifice suit immédiatement un passage où l’on voit Abraham détruire les idoles adorées par son peuple (84-98). Dans son cas, la réalisation ultime de l’Unicité () supposait la destruction de tout penchant naturel, de tout résidu égotique, forme subtile d’idolâtrie.(107), car l’enjeu est immense. Un bélier venant, selon la tradition, du Paradis, et conduit sur terre par l’ange Gabriel pour le sacrifice, se substitue au fils : grâce à ce transfert, Dieu rachète à Abraham toute sa descendance, prophétique et autre, afin de mieux la préserver et la bénir. Ainsi,(109) : après la soumission () vient la paix (). L’animal, être pur parce qu’il connaît par intuition directe son Créateur, à l’instar des règnes minéral et végétal (Ibn Arabî), peut en effet prendre la place d’un humain pur, prophète et fils de prophète. Par son sacrifice consenti, il permet aux « fils d’Adam » – et pas seulement d’Abraham – de régénérer leurs énergies vitale et spirituelle.