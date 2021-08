Présentation de l'éditeur

Le Coran est sans aucun doute le Livre saint des musulmans. C’est donc tout naturellement qu’il s’inscrit au coeur des débats. Mais qu’en est-il exactement de ce Texte ? Que dit vraiment le Coran ?



Cet ouvrage aborde sans détour des questions qui ne cessent d’être d’actualité : charia, voile islamique, polygamie, djihad, terrorisme, violence et religions… De même, il accorde attention aux sujets relevant du vivre ensemble : démocratie, droits de l’Homme, mariage interreligieux, mixité, liberté... Enfin, un important développement est consacré à l’interreligieux : relations avec les autres religions, pluralité religieuse, foi et raison, etc.



Afin de répondre à l’ensemble de ces interrogations, l’auteur entend revenir au sens du texte à l’origine, un retour radical, le Coran tel qu’en lui-même. Pour ce faire, il aborde directement le texte coranique selon une méthode d’analyse littérale rigoureuse permettant un décodage minutieux, rationnel et objectif du Coran. L’approche est savante, mais nous fait pénétrer dans les arcanes de cette exégèse coranique de manière concise, précise et accessible. Sont ainsi étudiés près de 400 versets, l’âme forte du Coran.



Les résultats de cette recherche bousculent tous les préjugés. Qu’il s’agisse de tolérance religieuse, du statut des juifs ou des chrétiens, de la lapidation ou des apostats, de la guerre ou de la liberté, de l’égalité hommes femmes, les positions coraniques apparaissent alors bien différentes de celles que l’islam soutient. Elles se démarquent aussi de ce que ses laudateurs lui prêtent ou de ce dont ses détracteurs l’accusent. Cette relecture impartiale fait en réalité réémerger un message coranique éthique et humaniste, spirituel et universel. Au-delà des idées reçues et du prêt à penser, cette approche novatrice offre donc une référence claire et pratique dont, nous l’espérons, musulmans et non musulmans pourront partager les fruits.