« A vous votre religion, et à moi la mienne. »

in fine

« anti-islamique ».

« Il en est de la foi comme de l’amour. De même que l’on peut forcer personne à aimer quelqu’un, on ne peut forcer personne à croire en quelque chose. En amour, si cela se fait, on parle là d’harcèlement, on ne devrait pas parler d’autre chose dans la foi et c’est la raison pour laquelle une foi contrainte n’est pas acceptée en islam. »

Il est courant d’affirmer que l’islam est une religion de paix qui garantit la liberté religieuse et la liberté de conscience à chacun. Il s’agit en effet là d’une des valeurs cardinales de l'islam que des versets même du Coran viennent attester.(Sourate 109, verset 6)Pourtant, il existe ce qu’on appelle communément la peine d’apostasie, qui prévoit des sanctions pouvant aller jusqu’à la peine capitale contre un croyant musulman qui décide d’abjurer l’islam, quand bien même il fait le choix de quitter l’état d’hypocrisie dans lequel il se trouvait ou encore qu’il ne fait que mettre au clair son rapport avec l’islam quand elle n’était rien de plus qu’une religion de façade reçue en héritage de la famille.La majorité des Etats musulmans n'appliquent heureusement pas ou plus cette peine. Néanmoins, l'acte d'apostasie reste très mal perçu, sans que cela ne soit propre aux musulmans. Alors que l'islam donne toute latitude à chacun de croire ou de ne pas croire en laissant soin à Dieude juger, il demeure dans certains milieux que ceux qui sont étiquetés comme « apostats » sont rejetés, ostracisés pour le libre choix qu'ils ont fait.En introduisant une peine d'apostasie dans « la charia » (que les musulmans ne comprennent ni n’appliquent tous de la même façon, rappelons-le), une légitimité lui a été conférée alors qu’elle entre en contradiction avec l’essence même du message coranique qui consacre la liberté religieuse. C’est ce que croit aussi Mohamed Bajrafil, qui explique en quoi la peine d’apostasie est une peine assurément