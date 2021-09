Féminisme et islam : le combat d'Amina Wadud, Coran en main, pour une justice de genre, une source d'inspiration

Si l’autocritique est importante, elle doit s’accompagner d’un retour vers soi, défend Malika Hamidi, pour qui la lutte en faveur de la justice sociale doit passer par « un engagement apaisé » et une transformation intérieure encouragée par le Coran.



« Dorénavant, la lutte pour la justice sociale passe par un retour radical vers soi » , partage-elle en citant les célèbres activistes Angela et Fania Davis Jordan. « C’est en cela que le Coran m’accompagne, et notamment à travers un verset de la sourate "Le tonnerre" » , indique-elle en rappelant le fameux passage : « En vérité, Dieu ne modifie pas l’état d’un peuple tant qu’ils ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. » . Il importe de « valoriser un engagement qui va négocier moins de radicalité et permettre plus de dialogue afin que nos combats soient à l’image du Coran » .



Revendiquer une place (légitime) au sein du monde religieux mais aussi au sein de la société est un combat. Si Asma Lamrabet confie « avoir longtemps traîné un sentiment de culpabilité » , elle clame que le Coran l’a aidé à s’en libérer. « La légitimité, elle ne se donne pas : elle se forge grâce au sérieux, à la sincérité et à la quête de savoir. Cette légitimité, il faudrait se l’arracher car personne ne vous dira que vous êtes légitime, encore moins quand vous êtes une femmes dans le monde du sacré et du religieux. »



Même son de cloche pour Malika Hamidi, qui constate toutefois que cette autocensure est moins pesante aujourd’hui : « Les femmes ont longtemps été reléguées et confinées dans des espaces réduits mais force est de constater que ces dernières années, la présence des femmes musulmanes dans la société est en train de s'accroître. On a cette nouvelle génération dotée de cette conscience spirituelle, religieuse, intellectuelle et théologique qui souhaite défendre sa place et contribuer aux débats sociétaux. »