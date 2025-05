Gabriel Attal veut interdire le voile dans l'espace public aux filles de moins de 15 ans, la gauche fulmine

« l’entrisme islamiste »

L'extrême droite ne pouvait rêver mieux que de voir une partie de ses idées inspirer la classe politique . A l'heure où le rapport sur l'islamisme politique fait l'objet, mercredi 21 mai, d'un conseil de défense présidé par Emmanuel Macron, le patron des députés Renaissance Gabriel Attal formule des propositions visant à lutter contre. L'une d'elles fait grincer des dents : l'interdiction du port du voile dans l'espace public pour les mineures de moins de 15 ans car, selon son entourage, cela porteCette proposition de l'ex-Premier ministre, qui avait de son temps instaurer l'interdiction des abayas à l'école, devrait être sur la table d'une convention organisée par Renaissance lundi 26 mai sur les thématiques régaliennes, indique Le Parisien. D'autres mesures dont l'efficacité est mise en doute seront présentées lors de ce rendez-vous comme lecontre les parents qui forceraient leurs filles mineures.Mais l'autre principale proposition est d'instaurer une deuxième loi séparatisme appeléecar, dit-on dans les couloirs de Renaissance,Si la sénatrice centriste Nathalie Goulet a salué l'interdiction des abayas, elle a dénoncé, mercredi 21 mai, sur France Info des mesures symboliques et inefficaces formulées par Gabriel Attal. Sur l'interdiction du voile aux filles âgées de moins 15 ans,, a-t-elle ironisé, plaidant pour ne pas utiliser le sujet deislamisteC'est surtout dans les rangs de la gauche qu'on tire à boulets rouges sur Gabriel Attal, l'accusant de dévoyer la laïcité., a dénoncé le député socialiste Jérôme Guedj. Des élus sont encore plus offensifs comme le député Benjamin Lucas qui écrit sur X :