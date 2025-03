Au meeting contre l’islamisme, « une prime manifeste aux idées les plus radicales » qui renforcent la « logique du soupçon » envers les musulmans de France

« islamiste »

« frériste »

« le frérisme »

En effet, le voile, cible récurrente de nombreuses attaques et dénigrements, est bien souvent abordé hors de toute approche rationnelle et contextualisée – ce qui ne signifie pas qu’il faille nécessairement en faire la promotion. Il est ainsi érigé en symbole univoquement aliénant, supposément incompatible avec l’agentivité féminine, et surtout brandi comme la preuve irréfutable d’un projet islamiste mené par entrisme, visant à saper les fondements de la République et à remodeler le droit civil en conformité avec la charia. Finalement, ce n’est pas seulement le voile dans le sport qui est tancé, mis en cause, mais le voile tout court, en soi, sans prêter la moindre attention à la diversité des trajectoires de celles qui le revêtent et qui, majoritairement, respectent la loi et son esprit.Comment objectiver l’entrisme, afin qu’il ne devienne pas un simple étendard à connotation complotiste ? Faut-il par exemple considérer qu’un musulman visible dans l’espace urbain, ou qui ne dissimule pas sa foi – déclarée ou simplement supposée – et qui cherche à s’intégrer socialement, à s’engager au sein d'une association ou politiquement, pratique nécessairement l’entrisme ? Une femme musulmane, sans affiliation partisane ni militante, qui souhaite seulement pratiquer une activité sportive en portant le voile, doit-elle être perçue comme versant dans le séparatisme ou l’entrisme dit? Faut-il qu’une personne s’engage contre l’islamophobie ou le racisme antimusulmans pour devenir aussitôt suspecte, et se voir qualifiée, sans autre forme de procès, d’islamiste ou deÀ dire vrai, au cours de cette soirée, la frontière entre la pratique de l’islam et le projet islamiste n’avait rien d’évident. Elle apparaissait même particulièrement floue, voire comme un prétexte. Je me demande dès lors si la distinction, pourtant affirmée par nombre d’intervenants, avait une véritable portée, ou si elle servait avant tout à dissimuler – ou à atténuer – une défiance plus profonde, mais non encore assumée, vis-à-vis de la visibilité croissante de l’islam dans l’espace public.Ce qui renforce une telle perception, du point de vue de l’observateur que je suis, c’est que l’une des principales animatrices de l’événement, Florence Bergeaud-Blackler, affirme régulièrement sur les réseaux sociaux que ceux qui sont les plus aptes à lutter contre l’islamisme oune sont pas les musulmans dans leur majorité, mais les ex-musulmans. Comme si, par essence, le musulman pratiquant était au mieux entièrement sous emprise, au pire un complice servile de l’islamisme.