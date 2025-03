Interdiction du voile dans le sport : le CFCM « le harcèlement médiatico-politique » visant les femmes musulmanes

« le harcèlement médiatico-politique dont sont victimes les femmes musulmanes portant un voile »

« Quelles que soient leurs démarches ou leurs choix de vie, ces femmes sont devenues, dans notre pays, une cible facile, érigée en bouc émissaire de nombreux maux de notre société. Certains les accusent de communautarisme ou d'entrisme, d'autres prétendent vouloir les "libérer" d'un prétendu asservissement. Dans les deux cas, ce sont leurs libertés fondamentales qui sont remises en question »

« Cette campagne permanente, délétère et stigmatisante, alimente les tensions et fragilise la cohésion nationale »

« à des formes croissantes d'insécurité, d'agressions verbales comme physiques »

« contre toute dérive qui, sous couvert d'émancipation ou laïcité, s'autorise un regard paternaliste, condescendant, et souvent dangereux à l'égard des femmes qui ont librement choisi de porter le voile »

« Vouloir sans cesse légiférer pour effacer la visibilité religieuse d'une seule composante de notre pays est non seulement contraire au principe d'égalité de traitement mais aussi au principe même de laïcité »

« le flou qui entoure les termes comme "entrisme' ou "islamisme" crée aujourd'hui un climat où plus aucun citoyen musulman ne se sent à l'abri de la suspicion »

« Au nom d'une laïcité dévoyée, on glisse sans retenue d'un débat sur le voile dans le sport à la rupture du jeûne pendant un match, voire à la soit disant pénurie d'œufs attribuée au Ramadan. Le CFCM appelle à la raison, à la retenue et au sens des responsabilités. Ces sujets, trop souvent instrumentalisés, ne doivent pas devenir le terrain de jeux idéologiques, médiatiques et d'opportunisme politique au détriment de la cohésion nationale, de la sécurité, de l'intégrité et du respect des libertés de chacun, et a fortiori des femmes quels que soient leurs choix de vie. »

Le Conseil français du culte musulman (CFCM), qui a annoncé cette semaine la date de l'Aïd el-Fitr 2025, s'est fendu, mercredi 26 mars, d'un communiqué pour dénoncer, en pleine controverse autour du projet d'interdiction du port des signes religieux lors des compétitions sportives en France. Une mesure dénoncée, entres autres, par l'ONU. , dénonce l'organisation., estime le CFCM, pour qui les femmes portant le voile se trouvent exposéesRappelant avoir toujours dénoncé le port du voile lorsqu'il est imposé, le CFCM s'élève aussi, déplore le CFCM, qui constate combienEt de conclure :