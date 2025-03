Port du voile dans le sport : François Bayrou soutient l’interdiction, alerte sur « une islamophobie débridée en France »

« des critiques internes inacceptables »

« solidarité »

« seule ligne au sein du gouvernement »

« On est dans une islamophobie débridée en France »

« les pratiques individuelles ».

Des divergences autour de l’interdiction du port du voile dans les compétitions sportives sont apparues publiquement entre les membres du gouvernement de François Bayrou. En réponse, le Premier ministre a organisé, mardi 18 mars, une réunion à Matignon afin de recadrer ses ministres mais en donnant raison sur le fond au ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, et au ministre de la Justice, Gérald Darmanin, contre la ministre des Sports, Marie Barsacq, et la ministre de l’Education nationale, Elisabeth Borne.François Bayrou a déploréentre ministres mais a confirmé que le gouvernement soutiendra la proposition de loi controversée. Il a appelé les ministres présents au déjeuner à faire preuve de. C’est la ligne dure qui l’emporte ainsi, à la plus grande satisfaction de l'extrême droite.La ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé, elle aussi partisane de l'interdiction invitée au déjeuner à Matignon, a assuré, mardi 18 mars au moment des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, qu'il n'y avait qu'une, a réagi la députée EELV Sandrine Rousseau, qui s’offusque du nouveau projet d’interdiction. Faisant remarquer que la France a été le seul pays du monde à interdire à ses athlètes le port de couvre-chef lors des Jeux olympiques, elle a fustigé l’argument selon laquelle le voile menacerait la République. En revanche, l’interdiction menace« Le plus important, c’est que les femmes fassent du sport », a-t-elle lancé. Ce n’est décidemment pas l’avis des soutiens à la proposition de loi qui, si elle est adoptée, provoquera davantage l’exclusion des femmes musulmans de l’espace public. Lire aussi :Et aussi :