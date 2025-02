Compétitions sportives : le Sénat interdit le port du voile avec le soutien du gouvernement

« des conséquences désastreuses sur ces femmes : perte de confiance, déclassement, colère »

« bafouerait les droits humains et viserait spécifiquement les femmes et les jeunes filles musulmanes »

« Si le but affiché est d’assurer le respect du principe de “laïcité”, dans les faits, ces lois visent spécifiquement et affectent de manière disproportionnée les droits des femmes et des jeunes filles musulmanes, qui seront exclues des compétitions sportives si elles portent un foulard ou tout autre vêtement religieux »

« En plaçant le port du foulard parmi les "atteintes à la laïcité", qui vont de la "permissivité" au "terrorisme", cette législation, si elle était adoptée, alimenterait le racisme et renforcerait l’environnement de plus en plus hostile auquel sont confrontés les musulman·e·s et les personnes perçues comme telles en France,

En effet, le fait de présenter le foulard comme une menace pour la sécurité ou de le pointer du doigt comme un symbole d’oppression des femmes sont au cœur des stéréotypes négatifs et discriminatoires qui touchent les femmes musulmanes en raison de leur religion. »

Selon la vice-présidente de la Fédération française de handball Béatrice Barbusse , opposée à une telle interdiction, la mesure aura. La FFHandball fait partie des fédérations françaises qui n'ont pas inscrit l'interdiction des signes religieux dans leurs règlements.Pour Amnesty International, l’interdiction du voile dans tous les sports, souligne Anna Błuś, spécialiste à Amnesty International de la justice de genre en Europe.martèle l'organisation de défense des droits humains.La proposition de loi sera soumise prochainement au vote à l'Assemblée nationale.Lire aussi :