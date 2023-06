Football : pourquoi l'interdiction du voile lors des compétitions est maintenue par le Conseil d'Etat

« exigence de neutralité »

« Si les licenciés ne sont pas soumis, contrairement aux agents des fédérations et aux joueurs des équipes de France, à l’obligation de neutralité, les règles de participation édictées par ces fédérations peuvent limiter leur liberté d’expression de leurs opinions et convictions pour garantir le bon fonctionnement du service public et la protection des droits et libertés d’autrui »

« garantir le bon déroulement des matchs de football et éviter tout affrontement ou confrontation »

Le Conseil d'Etat n'a pas suivi l'avis du rapporteur public, Football : le droit de porter le voile sur le terrain sous l'œil du Conseil d'Etat qui s'est prononcé en faveur de l'abrogation de l'article 1 du règlement de la FFF interdisant le port des signes religieux lors des compétitions officielles. De son avis, les joueuses n'ont aucuneet le seul port du voile n'est synonyme ni deni de, a estimé le Conseil d'Etat, pour qui l'interdiction contestée est de nature à. Pour les Hijabeuses et leurs alliés, il s'agit d'une bien mauvaise nouvelle sur le front de l'inclusion par le sport des femmes dans leur diversité. Le collectif n'a pas encore réagi à la décision du Conseil d'Etat.