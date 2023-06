Football : le droit de porter le voile sur le terrain sous l'œil du Conseil d'Etat

« tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance religieuse »

Elles veulent pratiquer le sport qu'elles aiment sans avoir à retirer ce qui fait leur identité sur le terrain. Sans rien changer aux règles. Sans prosélytisme. Elles, ce sont les Hijabeuses, le collectif de footballeuses qui militent pour que le port des signes religieux - le voile en l'occurrence - soit autorisé sur le terrain lors des compétitions officielles.En ce sens, elles réclament l'abrogation ou la modification de l'article 1er des statuts de la Fédération française de football (FFF), qui interdit. Une demande portée en novembre 2021 devant le Conseil d'Etat, qui se penche sur la question lors d'une audience lundi 26 juin.Tandis que les Hijabeuses et leurs alliés plaident pour l'inclusion par le sport pour tous et toutes, la FFF s'appuie sur unpour soutenir l'interdiction des signes religieux. Ce faisant, elle rame à contre-courant de bien des fédérations sportives, à commencer par la Fifa qui autorise dans ses règlements depuis 2014 le port d'undans ses compétitions.Le verdict de la plus haute juridiction administrative française, très attendu à un an des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, devrait être rendu d'ici à une quinzaine de jours et devrait faire date pour l'ensemble du monde sportif français.Lire aussi :