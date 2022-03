Sur le vif La loi sport promulguée sans interdiction du voile aux compétitions Rédigé par Lina Farelli | Vendredi 4 Mars 2022 à 08:00









Les Jeux olympiques de Paris en 2024 doivent être « l'occasion de présenter au monde entier notre modèle sportif, si unique et à travers lui les valeurs de notre pays et celles de l'Europe » , avait alors déclaré Roxana Maracineanu, la ministre déléguée aux Sports. « C'est notre responsabilité de lever les freins à son développement auprès du plus grand nombre de nos concitoyens. »



La loi, qui vise à instaurer la parité hommes-femmes dans les instances dirigeantes des fédérations sportives en 2024 au niveau national et en 2028 au niveau régional, oblige chaque établissement social et médico-social à désigner un référent pour l’activité physique ou encore limite le nombre de mandats des présidents de fédérations à trois, n'inscrit pas l'interdiction des signes religieux dans les compétitions sportives, à la grande satisfaction de collectifs comme



Le débat avait fait in fine par les députés.



Le sport « contribue à l’intégration sociale, à la solidarité intergénérationnelle et à l’apprentissage de la citoyenneté et de la vie démocratique » , appuie le texte de loi, qui entend favoriser « un égal accès aux activités physiques et sportives, sans discrimination fondée sur le sexe, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, l’appartenance, vraie ou supposée, à une nation ou à une ethnie, la religion, la langue, la condition sociale, les opinions politiques ou philosophiques ou tout autre statut » .



