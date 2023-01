Une basketteuse française exclue d’une compétition de basket, le port du voile en cause (vidéo)

« Ce que je souhaite, c’est uniquement de pouvoir faire du sport. C’est dingue de dire ça en 2023. »

C’est peu de le dire. Alors que Salimata Sylla joue depuis plus de dix ans en championnat de France de basketball, la joueuse qui évolue comme meneuse de jeu en N3 pour le compte de son club d’Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, a été exclue pour la première fois d’une compétition organisée début janvier à Escaudain, dans le nord de la France.Son « tort » ? Celui de porter un voile, un hijab pourtant homologué, afin de pouvoir jouer au sport qu’elle pratique depuis plus de 13 ans, rapporte Le Parisien. Elle le porte depuis trois ans mais, jusque-là, personne ne lui interdisait de participer aux compétitions. L’annonce de son exclusion du terrain lors du match à Escaudain a été naturellement mal vécue, non seulement par Salimata Sylla mais aussi par ses coéquipières et les responsables de son club qui placent leur entière confiance en leur joueuse.S'appuyant sur le règlement de la Fédération française de basket (FFBB) interdisant le port de tout couvre-chef, la Ligue Ile-de-France de basketball a adressé un rappel à la règle aux arbitres au mois de décembre 2022 en visant particulièrement le voile. La Fédération internationale de basket (FIBA) autorise, quant à elle, le port du voile depuis 2017. Alors que la France accueillera les Jeux olympiques et paralympiques en 2024, les athlètes étrangères qui viendront participer avec leur couvre-chef seront autorisées à le porter mais pas les Françaises. Une aberration pour Salimata Sylla et ses soutiens que tous voudraient voir changer au nom de l'égal accès à tous et à tous au sport.