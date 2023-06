Aux JO de Paris 2024, un centre multiconfessionnel en chantier pour concilier sport et religion

Un espace multiconfessionnel verra le jour en 2024 dans le village olympique et paralympique, actuellement en construction à cheval sur les communes de Saint-Denis, Saint-Ouen et l'Île-Saint-Denis, en région parisienne.



Une réunion du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) de Paris 2024 s’est tenue fin mars avec les représentants des cultes catholique, protestant, orthodoxe, musulman, juif et bouddhiste, du Bureau central des cultes du ministère de l’Intérieur et de la préfecture d’Ile-de-France pour présenter les contours de ce projet qui s’inscrit dans le cadre d’une obligation imposée par le Comité international olympique (CIO) dans son cahier des charges : celle de la France de répondre aux besoins religieux et spirituels des athlètes et de leurs délégations pendant toute la durée de l’événement estival.