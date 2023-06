« Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes ? » Le livre coup de poing signé Hanane Karimi

Note d’intention de l’autrice

Ce livre est le résultat de la rencontre entre ma formation scientifique et mon expérience biographique. Si la littérature scientifique en sciences sociales est riche sur la question du voile et permet de saisir les conséquences du problème que représente le port du voile par des femmes en Europe, le cadre des connaissances sur la question recouvre principalement les dimensions sociologiques et politiques du phénomène. Je sentais qu’il n’avait pas encore été embrassé dans sa complexité et qu’il manquait un maillon, une dimension sensible et féministe pour comprendre les politiques de la nouvelle laïcité.



C’est dans un moment d’humiliation que je l’ai compris. En 2017, au cœur du Sénat, en plein débat public autour de la question « La laïcité garantit-elle l’égalité hommes-femmes ? » , j’ai été huée parce que j’avais osé rétorquer à des féministes qui plaidaient pour une interdiction du voile encore plus étendue : « Si je comprends bien, vous souhaitez exclure des femmes sous couvert d’égalité homme-femmes. N’est-ce pas paradoxal ? Dois-je rappeler que sous le voile, il y a des femmes ? » Cette question avait provoqué une vague de huées. Des femmes dans le public criaient « Faites-la taire ! » , d’autres demandaient mon exclusion.



Ce sont mes lectures de féministes africaines américaines qui ont éclairé ce moment. Il suffit de repenser à Sojourner Truth, qui exhortait son auditoire à voir en elle une femme, au-delà de sa couleur et de son statut d’esclave, pour voir que les femmes noires ne sont pas considérées comme des femmes – ce que vient corroborer le titre Ne suis-je pas une femme ? de bell hooks.



Je n’avais jamais lu nulle part une telle réflexion appliquée aux femmes musulmanes. C’est ce à quoi je me suis attelée dans Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes ?