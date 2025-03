Un meeting « contre l'islamisme » organisé par un lobby pro-israélien sous le parrainage de Bruno Retailleau et Manuel Valls

« contre l'islamisme »

Quelque 4 000 personnes se sont rassemblées, mercredi 26 mars, au Dôme de Paris pour un meeting, avec la participation d'une brochette de personnalités dont le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, ou encore l'ancien ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer.Derrière cette réunion publique au cours de laquelle une rhétorique antimusulmane, véhiculant une suspicion généralisée envers la composante musulmane française, a été distillée sous couvert de la lutte contre, se trouve le collectif Agir ensemble. Il s'agit d'une officine du lobby pro-israélien Elnet, qui organise régulièrement des visites de parlementaires en Israël. Sauf que sa mention est absente du site officiel du collectif organisateur du meeting, comme le souligne Off Investigation. qui s'est retrouvé au cours de cette soirée, s’est insurgé auprès du média le conseiller d’un ministre en vue.Sur son site, Agir ensemble présente les attaques du 7 octobre 2023 contre Israël commeet ne se cache pas de vouloir, ceci en instrumentalisant, à des fins partisanes,. Le collectif entend... en mobilisant ceux et celles qui occupent l'espace médiatique du moment.Le meeting a été une nouvelle occasion pour le ministre de l'Intérieur de défendre à nouveau fermement la proposition de loi prônant l'interdiction du voile dans le milieu sportif, avec le soutien du gouvernement. , a-t-il lâché devant un public conquis d'avance.a aussi avancé celui qui a prétendu sur CNews, mardi 25 mars, que. Il a agité à cet effet, rapporte La Voix du Nord un rapport secret au contenu alarmant mais qui laisse dubitatif dans la mesure où il n'est pas rendu public.Bruno Retailleau ne s'est pas non plus privé de critiquer l'extrême gauche, La France insoumise en particulier, qu'il accuse de. Un fléau qu'il estime « résiduel » dans les rangs de l'extrême droite et que Manuel Valls met sur le dos. Deux députés écologistes ont annoncé, mardi 25 mars, avoir saisi la justice contre l'ancien Premier ministre pourLire aussi :