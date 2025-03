Agression du rabbin d'Orléans : les musulmans du Loiret expriment leur indignation

La consternation est grande à Orléans, où un rabbin a été violemment pris à partie par un jeune individu samedi 22 mars. Alors qu’il était accompagné de son fils, Arié Engelberg a été insulté et frappé en pleine rue avant qu’un témoin ne s’interpose pour mettre fin à l’agression. « Grâce à Dieu, je vais bien, mon fils. Ça va de mieux en mieux. On a reçu énormément de soutien » , raconte aujourd'hui le responsable juif. Juste après les faits, « d’autres témoins m’ont rejoint, dont deux jeunes de confession musulmane qui ont appelé la police, que nous avons attendue ensemble. Nous avons essayé de rassurer la victime. Nous lui avons dit que nous trouvions cela choquant et anormal. On était vraiment indignés » , a raconté à la presse Yann Chaillou, fondateur de l’association Tous Orléans.



Plusieurs responsables religieux du Loiret ont fait part de leur soutien envers le rabbin d’Orléans. Le Conseil départemental du culte musulman (CDCM) du Loiret a exprimé, lundi 24 mars, son indignation. « Nous condamnons fermement cet acte de violence. Depuis de nombreuses années, notre pays est confronté à une augmentation du racisme, de l'islamophobie, de l'antisémitisme exacerbée par la situation en Palestine et instrumentalisée par certains médias » , indique l’instance par voie de communiqué. « Afin de mettre un terme à cette spirale de haine et de violence, nous appelons tous les responsables politiques, associatifs et religieux à renforcer le dialogue, le respect mutuel et la paix, en accord avec les valeurs de la République et les valeurs universelles. »



En outre, le CDCM Loiret fait partie des signataires d'un communiqué faisant état d'une belle solidarité interconfessionnelle à l'égard du religieux juif. Face à « l’odieuse agression » , les responsables religieux de l’Orléanais ont assuré le rabbin Arié Engelberg, la communauté juive d’Orléans et son président, André Druon, de « (leur) soutien et de (leur) pleine solidarité dans cette épreuve » . Et d'affirmer dans la foulée : « Vous n’êtes pas seuls, nous nous tenons et nous tiendrons toujours à vos côtés. »



« Face à la montée actuelle de l’antisémitisme, et de toutes les formes de rejet de l’autre, nous exprimons notre tristesse et notre préoccupation. Nous appelons les membres de nos communautés et l’ensemble de nos concitoyens à la plus grande vigilance : résistons activement à la dégradation de ce lien social qui nous unit et cultivons avec joie, bienveillance et persévérance, la rencontre et le dialogue avec l’autre différent ! » , soulignent les responsables catholiques, protestants et musulmans dont fait partie le président de la mosquée Annour, Mohamed Azaroual.



Le suspect a été interpellé le jour même de l’agression, qui a suscité une vague de condamnations dans la classe politique. « L’antisémitisme est un poison. Nous ne céderons ni au silence ni à l’inaction » , a réagi le président Emmanuel Macron. Le mobile de cette agression n’est pas connu à ce stade. Une marche de soutien au rabbin contre l’antisémitisme est prévue dans la soirée du mardi 25 mars à Orléans.