Avec le boycott des iftars du Ramadan, Bruno Retailleau affiche une hostilité qui exaspère les musulmans de France

« Le président Emmanuel Macron a assisté à des iftars, comme les précédents présidents. Et il en va de même pour de nombreux ministres et élus de la République, chaque année, qui participent à ces moments de partage, en un geste de respect et d’estime pour nos concitoyens musulmans »

« En France, le ministre de l’Intérieur est chargé du dialogue entre l’État et les cultes. Pour les responsables du culte musulman, il est le premier interlocuteur. Nous nous devons d’entretenir des relations avec lui »

La réponse de Bruno Retailleau pour justifier son absence du traditionnel iftar de la Grande Mosquée de Paris n'a pas été du goût de cette dernière. Le ministre de l'Intérieur a invoqué la laïcité pour refuser de se rendre à aucun repas de rupture de jeûne du Ramadan alors même qu'il ne s'agit aucunement d'un office religieux. À l’inverse, rappelle le HuffPost , de la messe donnée par le pape François à Ajaccio en décembre 2024, et à laquelle avait participé… le très catholique Bruno Retailleau.Une telle justification ne convainc donc personne, et sûrement pas le recteur Chems-Eddine Hafiz, qui a vu défiler depuis tant d'années nombre de responsables politiques aux iftars de la GMP avant même qu'il ne prenne les rênes de l'institution., a-t-il rappelé au journal TSA Algérie. A l'iftar du 18 mars, le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, était d'ailleurs présent., a assuré le recteur. Ses prédécesseurs l'ont fait, le dernier d'entre eux étant Gérald Darmanin, ici en 2024.