De Paris à Lyon, Gérald Darmanin répond présent aux dîners d'iftar du Ramadan

« La stigmatisation des musulmans dans certains discours médiatiques et politiques prend malheureusement de plus en plus de place »

« l'atmosphère de méfiance et d'exclusion contraire aux principes de la République fondés sur la liberté, l'égalité et la fraternité »

« responsabilité partagée »

« condamner ces discours qui divisent et fragilisent la cohésion nationale »

« c'est ensemble, forts de nos différences, que nous bâtirons une France unie, riche dans sa diversité »

« Quel que soit le contexte international, il est hors de question en France qu'un musulman se fasse insulter et menacer »

, a également affirmé le recteur de la mosquée de Lyon, qui a alerté surIl a ainsi appelé à uneentre l'ensemble des acteurs - politiques, médiatiques, religieuses, issus de la société civile - pourcar, a déclaré, pour sa part, Gérald Darmanin, qui a réitéré son soutien à la nouvelle Association de défense contre les discriminations et les actes antimusulmans (ADDAM). Le ministre a mis particulièrement l'accent sur la sécurisation des lieux de culte musulmans pour laquelle l'enveloppe qui lui est consacrée a été doublée.