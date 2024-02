Le Forum de lâ€™islam de France accouche dâ€™une association contre lâ€™islamophobie

Ces référents locaux auront un rôle central dans le fonctionnement de l'association car leurs missions comprendront aussi l'accompagnement des victimes qui le souhaitent. ADDAM a à cœur d'assumer « une fonction de défense des victimes » et d'intervenir « dans toute situation pour défendre les victimes directes et indirectes des situations de discrimination fondées sur les origines, la race et les convictions religieuses ». L’association, qui se dit prête à « interpeller toute autorité compétente afin de mener à bien ses missions » , pourra en ce sens « intervenir et ester en justice, afin de se constituer partie civile pour son compte et pour le compte des victimes dont elle serait mandataire ».



ADDAM peut compter en son sein sur « une diversité de profils et d’expertises, d’hommes et de femmes, de juristes, de membres de la société civile et d’acteurs de terrain » . « Les dirigeants de l'association sont à dessein des acteurs qui n'ont pas d'obédience particulière avec une instance représentative du culte musulman en particulier, pour une plus grande souplesse et une plus grande indépendance, indique à Saphirnews Bassirou Camara. Ce sont plutôt des personnalités qui se sont distinguées pour leur engagement et leur action sur le terrain et de fait plus en contact avec les réalités des territoires. »