Ramadan 2023 : avec Darmanin à la mosquée de Paris, l'heure d'un bilan des actes antimusulmans

« Nous savons qu'il y a encore beaucoup trop d'actes antireligieux dans notre pays faits par méchanceté, par bêtise, par lâcheté, par haine et qui touchent tous les cultes »

« qui vont du tag insultant sur la mosquée aux attaques à la personne »

« 188 actes de trop »

« parce qu'on vit malheureusement les yeux baissés lorsqu'on se rend dans son lieu de culte, lorsqu'on accompagne ses enfants ou lorsqu'on porte un signe religieux »

« la laïcité n'est pas la négation des religions et encore moins dans l'espace public puisque "nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses" »

« assurer une nouvelle fois de la détermination du gouvernement, les ordres et les instructions (sont) donnés aux préfets, aux policiers et aux gendarmes pour que ces actes ne soient jamais admissibles, qu'ils soient toujours poursuivis et, nous l'espérons avec le garde des Sceaux, toujours condamnés »

, a affirmé le ministre, en présence des représentants de fédérations musulmanes alliées à la GMP et des leaders de grands cultes dont l'archevêque de Paris, Mgr Laurent Ulrich, le directeur du Service national pour les relations avec les musulmans (SNRM) Jean-François Bour, le rabbin Moché Lewin, et le président de l'Union des bouddhistes de France (UBF) Antony Boussemart.Ses services ont enregistré en 2022 188 actes antimusulmansSi ces chiffres ont baissé par rapport à 2021 (213), c'est toujours, a-t-il souligné, tout en admettant une sous-évaluation du phénomène du fait notamment que les victimes ne déposent pas systématiquement plainte. Aussi, a-t-il dit,. Et de rappeler, en citant l'article 10 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, queA l'heure où les menaces de l'extrême droite pèsent sur les minorités en France, et en particulier sur les musulmans, Gérald Darmanin entend