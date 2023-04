Des identitaires prêts à « casser du musulman » pendant Ramadan : des menaces de l'extrême droite en masse révélées

« FR DETER » n’existe plus, mais les menaces de la fachosphère ont bien d’autres canaux de communication et de concertation pour un jour pouvoir être en mesure de se concrétiser. La boucle Telegram « FR DETER » – pour « Français déterminés » – comptait 7 300 abonnés. Elle a été révélée par le compte Twitter Tajmaât à l’issue d’une infiltration. Cette « plateforme collaborative pour les Maghrébins » a publié dimanche 2 avril une série de messages révélant l’existence de ce groupe de discussion rassemblant des sympathisants d’extrême droite.



« Une vingtaine de groupes néo-nazi infiltrés, appel aux meurtres, menace de mort contre un élu, ratonnades, des centaines de personnes impliquées dont des militaires et policiers » (sic), annonce Tajmaât dans le premier message de son thread, en illustrant son propos avec le logo de cette boucle : une croix celtique et une fleur de lys. « Le groupuscule néo-nazi FR DETER est un groupe créé pour réunir des identitaires de toute la France , poursuit Tajmaât. Les initiateurs de cette boucle avaient aussi créé des canaux de discussions par département, « chargés de surveiller et de recruter les personnes les plus actives, afin d’aboutir à des actions coups de poing » .



« Baptiste, si tu veux menez des actions tu peux crée un sondages pour savoir qui est potentiellement chaud pour aller casser du bougne ou des antifas ou les deux » (sic), écrit, par exemple, un participant aux discussions, selon une des nombreuses captures d’écran publiées par Tajmaât. Certains expliquent que pour « tuer des Maghrébins ou d’autres étrangers » , il faudrait s’en prendre à des sans-papiers pour éviter des enquêtes. Des militants d'extrême droite ont évoqué leur souhait de « violer » une femme « maghrébine » portant le voile, tandis que d'autres souhaitaient commettre des attaques contre des musulmans, en pleine période du jeûne du Ramadan, dans un quartier populaire de Wazemmes, dans le Nord. « Dans chaque groupe départemental que nous avons infiltrés, nous avons recensé une multitude d'insultes envers les Maghrébins et une glorification des ratonnades » , déclare Tajmaât.