Islamophobie : Damien Rieu piégé par un journaliste, les méthodes de la fachosphère dénoncées

« Je suis Blanc, Breton, catholique et aussi journaliste. Et je voulais démontrer avec cette petite vidéo que tu te fous bien de notre gueule. »

« Désolé, mille excuses à tous nos compatriotes musulmanes et musulmans. »

« Il n’y a rien que l’on ne sache déjà, c’est-à-dire l’islamophobie ambiante »

« Alors qu’il y a à peu près 6 % de musulmans dans ce pays, on entend systématiquement parler de l’ultra-droite qui vient stigmatiser nos compatriotes musulmanes et musulmans. Et donc, à un moment donné, il faut dire stop ! »

La fachosphère est capable de tout pour créer des situations visant à alimenter la haine des musulmans et leouen est une illustration. Publier des photos de soi-disant musulmans en train de prier dans des espaces publics, c’est le nouveau jeu de l’extrême droite sur les réseaux sociaux dans lequel excelle Damien Rieu, un militant d’extrême droite autoproclaméface au « grand remplacement » en France. Sauf que sa dernière publication est clairement un fake - parmi d'autres - concocté par Cory Le Guen.Présent dans le Palais de Justice de Paris, situé dans le 17e arrondissement de Paris, le journaliste raconte avoir découvert une nouvelle photo d'unpubliée par le militant. Cela lui a alors donné l’idée de le piéger afin de démontrer la propagande mensongère de la part de l’extrême droite envers les musulmans.Dans une vidéo, il se met en scène en train de prier comme un musulman dans une salle d'audience vide. Puis, il s’approche de l’écran pour expliquer :Et il précise :Une fois la vidéo réalisée, il prend une copie d’écran de la scène où il fait semblant de prier et l’envoie à Damien Rieu. Celui-ci le remercie d’un smiley et diffuse la photo 24h plus tard, mardi 10 janvier, sans vérifier la véracité des faits., précise le journaliste, invité à s’expliquer sur TPMP. Et d’insister :