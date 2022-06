Législatives 2022 : la NUPES et l'extrême droite en force face au camp présidentiel

Le second tour des élections législatives dimanche 19 juin n'a pas mobilisé les foules. Après un record historique d'abstention (52,5 %) au premier tour une semaine plus tôt, le taux de participation a encore baissé pour atteindre 46 % seulement.Moins de deux mois après la présidentielle qui a vu la réélection d'Emmanuel Macron, le camp présidentiel n'affiche pas le visage des jours heureux. Il lui fallait 289 députés pour obtenir la majorité absolue. A l'issue du scrutin visant à désigner les 577 députés, et selon les premières estimations d'Ipsos/Sopra Stetia, la coalition devrait compter 224 parlementaires. Il obtient certes la majorité relative, mais l'échec est manifeste, signe d'un désaveu des électeurs. Son score oblige le camp présidentiel à nouer des alliances pour faire adopter des réformes au cours du quinquennat.Avec Les Républicains ? En fort recul après la débâcle de Valérie Pécresse à la présidentielle, ils seraient 78, avec l'UDI et divers droite, à être élus selon les résultats partiels.L'échec est plus lourd à porter pour la coalition Ensemble que des figures de la macronie ont été battues comme Christophe Castaner et Richard Ferrand. Des ministres, à peine nommés, risquent aussi leur place.*