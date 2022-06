Législatives : l'appel de mosquées à voter, « un acte de civisme obligatoire » pour les musulmans

« participer à la vie de la Nation »

« dans la continuité du processus démocratique engagé au mois d’avril dernier. À ce titre, il n’est évidemment pas question de s’en désintéresser. Au contraire, il s’agit de soutenir et d'amplifier ce mouvement pour designer celles et ceux qui vont porter à l'Assemblée nationale, les aspirations du peuple français et voter les lois qui vont impacter notre quotidien »

« Au moment où les simplifications, les manipulations et les raccourcis intellectuels et médiatiques sur l’islam se sont généralisés, "voter" est devenu pour les citoyens musulmans, un acte de civisme obligatoire et un devoir impératif. Les citoyens musulmans n’ont plus le droit de laisser aux autres la possibilité de penser à leur place et/ou décider pour eux »

« les conditions si difficiles que traverse notre pays demandent un sens élevé du discernement, une responsabilité accrue et un engagement individuel de tous les citoyens au service de l’intérêt général ».

Deux mois après son appel au vote lors de l’élection présidentielle, le Conseil des mosquées du Rhône (CMR) réitère la même démarche en appelant les citoyens musulmans àen se rendant aux urnes pour les législatives qui auront lieu les dimanches 12 et 19 juin.Ce scrutin s’inscrit, souligne le CMR ://www.saphirnews.com/Apartheid-bancaire-visant-les-musulmans-Darmanin-pointe-le-comportement-problematique-de-banques_a28921.html jeudi 9 juin., déclare l’instance, pour quiLire aussi :