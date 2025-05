Aboubakar Cissé : Il y va de la survie de notre République que de lutter contre la haine des musulmans

Ils sont aussi d'une cécité malhonnête. Car ils ne connaissent pas la France d'aujourd'hui. On peut avoir le sentiment qu'ils ne se rendent jamais ni dans les hôpitaux, ni dans les groupes scolaires et les universités, ni dans les casernes, ni dans les entreprises, ni dans les conseils municipaux, pour ne pas parler de tous les autres lieux qui font vivre, survivre, guérir, promouvoir la France. Car ils sont des centaines de milliers, ces musulmans de France qui, aujourd'hui, nous soignent et nous sauvent dans les hôpitaux, nous partagent leurs connaissances au sein des établissements scolaires et dans les universités, qui prennent le risque de verser leur sang - et parfois le versent - sur des théâtres d'opérations militaires où la France est engagée, ou qui encore font fonctionner nos municipalités. Il y a, aussi, des membres du corps préfectoral musulmans, des procureurs de la République musulmans, des commissaires de police musulmans, des gradés de la gendarmerie musulmans... Comment peut-on ainsi les mépriser journellement, sur certaines chaînes de télévision et dans certains discours politiques ?Mes amis, de même que la guerre doit être menée contre l'antisémitisme dont nous savons tous, malheureusement, qu'il ressurgit, très vivace, sous diverses formes, nous devons de même mener le combat contre toute propagande, contre toute politique, contre tout acte antimusulman. Ce doit absolument devenir une cause nationale. Nous devons tous exiger la mise en place, le plus rapidement possible maintenant, d'un plan national de lutte contre la haine des musulmans. Il y va de la survie de notre identité nationale, de la survie de notre République.*****, figure engagée dans le dialogue islamo-chrétien, est prêtre du diocèse de Lyon. Cette tribune est extraite de son appel lancé fin avril lors d'une manifestation à Lyon organisée après l'assassinat d'Aboubakar Cissé.Lire aussi :Et aussi :