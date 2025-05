Islamophobie : dépasser la querelle sémantique pour concentrer les efforts sur la lutte contre la violence antimusulmane

Nous déplorons les débats autour du mot « islamophobie » utilisé pour décrire les violences subies par les citoyens de confession musulmane. Peu importe l’appellation, l’essentiel est de sensibiliser tout le monde sur le danger de ces actes antimusulmans sur l’ensemble de la communauté nationale. Cette querelle sémantique est stérile et sert trop souvent de diversion pour éviter d’agir sérieusement contre cette haine. Ce fléau menace la cohésion sociale. Il est temps de dépasser les mots pour concentrer les efforts sur la lutte contre cette violence, qu’elle soit physique, verbale ou morale. Cette lutte devrait être une cause commune, au même titre que celles contre le racisme, l’antisémitisme et toute sorte de discrimination.La citoyenneté doit unir toutes les composantes de la société française. La devise de notre République – Liberté, Égalité, Fraternité – nous engage tous. Le vivre-ensemble est fragile, notre société est divisée, et le traumatisme est profond au sein de la communauté musulmane. Cela est déplorable : chaque citoyen a droit au respect et à la considération.Nous tenons ici à remercier sincèrement tous ceux qui nous ont adressé des messages de soutien fraternel, qu’ils soient citoyens ou représentants d’autres communautés religieuses. Ces marques de solidarité réconfortent énormément et témoignent qu’il est toujours possible de préserver la paix et l’harmonie entre nous tous.Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille d’Aboubakar Cissé, à ses proches, à ses amis et à l’ensemble de la communauté musulmane. Que notre Seigneur, le Très-Haut, exauce nos invocations pour Aboubakar Cissé.C’est à Allah que nous appartenons et c’est à Lui que nous retournons. Ô Seigneur, pardonne-lui et accorde-lui Ta miséricorde. Accorde-lui la paix et le pardon. Offre-lui une noble demeure. Élargis sa tombe et purifie-le avec l’eau, la neige et la grêle. Nettoie-le de ses péchés comme on nettoie un vêtement blanc de la saleté. Ô Seigneur, accorde Ton pardon à Aboubakar Cissé et élève son rang parmi les bien-guidés. Élargis sa tombe et illumine-la pour lui. Accorde soutien et réconfort à toute sa famille. Amine.*****est aumônière responsable de l’aumônerie musulmane de la région Occitanie.est membre correspondant de l’Académie de Nîmes (société savante), imam, théologien et aumônier référent des hôpitaux de l'Hérault.Lire aussi :