Après l’assassinat d’Aboubakar Cissé, « nous avons demandé au président de mettre un terme à la stigmatisation systématique des musulmans »

Najat Benali : J’ai fait en sorte de lui transmettre le plus fidèlement possible ce qui nous est remonté du terrain même si les émotions sont très fortes. On vient de vivre l'assassinat ignoble d'Aboubakar Cissé dans l'enceinte même d'une mosquée et, surtout en plein acte de prière. Il était en prosternation, l’acte le plus intime pour un croyant. On a été extrêmement choqués et meurtris. Le recteur Chems-Eddine Hafiz a dit avoir eu au téléphone le frère de la victime qui a confirmé que c’était un jeune homme très apprécié de sa communauté, investi au sein de la mosquée.



J’ai indiqué que cet événement dramatique s'inscrit dans un climat délétère sur lequel nous avons particulièrement alerté depuis plusieurs mois nos différents interlocuteurs. Nous l’avons fait au niveau local, nous l'avons aussi fait au niveau national à travers le Forif. Notre objectif n’était pas de faire dans l'alarmisme, mais d'éviter une tragédie et, dans la réalité, on était loin d'imaginer que ça pouvait arriver de cette façon. Vraiment, on n’imaginait pas une seconde que ce genre d'horreur pouvait arriver.



En même temps, le climat ambiant est stigmatisant, désigne les musulmans comme une menace et qu’il y a une espèce d'indifférence totale qui, malheureusement, ne peut qu’aboutir à ce genre de drame. Les musulmans craignent que le meurtre d’Aboubakar Cissé ne soit pas un acte isolé. D’ailleurs, la famille ne comprend pas pourquoi le Parquet national antiterroriste ne s’est pas saisi de l’affaire alors qu’il s’agit clairement d’un acte de terreur pour les musulmans. Nous avons dit au président que la non-qualification de ce meurtre en attentat terroriste accentue le sentiment d'inquiétude et d'incompréhension, nourrissant l'impression d'un traitement inégal et d'un deux poids, deux mesures préoccupant.