Une minute de silence en hommage à Aboubakar Cissé observée à l'Assemblée nationale, non sans remous

Les députés français ont observé, ce mardi 29 avril, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, une minute de silence en hommage à Aboubakar Cissé, assassiné quelques jours plus tôt dans la mosquée de La Grand-Combe (Gard). , a déclaré la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet au préalable.Cette minute de silence ne s'est néanmoins pas réalisée sans remous. A l'initiative de La France insoumise (LFI), les partis de gauche en avaient fait la demande le matin même auprès de Yaël Braun-Pivet. Mais Renaissance, Les Républicains (LR) et le Rassemblement national (RN) ont opposé leur véto. La présidente de l'Assemblée nationale était alors allée dans leur sens en faisant valoir une règle adoptée en janvier dernier en conférence des présidents selon laquelle il n'y avait plus de minutes de silenceCe refus avait alors déclenché la colère des élus de gauche. Pour le député du Nord David Guiraud, une telle décision,. Le Premier secrétaire du Parti socialiste (PS), Olivier Faure, s'était aussi dit, tandis que le président des députés du même bord, Boris Vallaud, a estimé qu'unFinalement, Yaël Braun-Pivet a changé d'avis., a-t-elle indiqué sur X.La minute de silence s'est déroulée sans accroc, en l'absence de la plupart des députés d'extrême droite. Le climat de la séance des questions au gouvernement qui a suivi l'hommage était toutefois électrique.Lire aussi :