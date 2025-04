Une « ignominie islamophobe » : l'effroi des musulmans après le meurtre à la mosquée de La Grand-Combe

« potentiellement extrêmement dangereux »

« manifesté son intention de recommencer »

A mesure que le caractère islamophobe du meurtre, vendredi 25 avril, du fidèle de la mosquée Khadidja, à La Grand-Combe, apparaît des plus plausibles, la composante musulmane française, déjà inquiète depuis fort longtemps par l'islamophobie d'ambiance en France , est aujourd'hui saisie d'effroi. Ce sentiment est d'autant plus grand que le suspect, désormais identifié, est toujours en fuite, qu'il estet qu'il a, selon le procureur de la République d'Alès, Abdelkrim Grini.Selon les images tournées par la caméra de vidéosurveillance installée dans la salle de prière, l'auteur des faits, qui n'est donc ni un fidèle ni même musulman contrairement à ce qui avait été relayé au départ, a poignardé à des dizaines de reprise un jeune homme en pleine prière qui venait préparer les lieux pour la prière du vendredi. Il a ensuite filmé la victime à l'agonie en exhibant son couteau plein de sang. Cette terrible scène, dans laquelle on l'entend aussi proférer des insultes blasphématoires, a été diffusée sur un réseau social par une connaissance du suspect qui a reçu la vidéo. Celle-ci a été rapidement supprimée, selon l'AFP.Le corps de la victime a été découvert plus tard dans la matinée par des fidèles venus accomplir la grande prière hebdomadaire. Le choc, alors qu'il est rapidement identifié : prénommé Aboubakar, il était âgé de 22 ans et était un habitué de la mosquée, très apprécié dans le quartier de Trescol.