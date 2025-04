Gard : un fidèle musulman tué au couteau à la mosquée de Grand-Combe, ce que l'on sait

Terrible drame à la mosquée de La Grand-Combe, près d'Alès (Gard). Un fidèle en prière a été tué au couteau par un homme vendredi 25 avril, avant la grande prière hebdomadaire.



« Deux hommes étaient seuls à l’intérieur de la mosquée, occupés à prier, lorsqu’un des deux a porté plusieurs dizaines de coups de couteau à l’autre vers 8h30 du matin, avant de le laisser pour mort et de prendre la fuite », a déclaré le procureur de la République d'Alès, Abdelkrim Grini, qui a précisé que le suspect a porté « 40 à 50 » coups sur la victime.



Son corps a été découvert en fin de matinée « lorsque les autres fidèles sont arrivés pour la prière du vendredi » .



Le tueur présumé, toujours en fuite, est activement recherché. Quant au mobile de ce crime, il reste encore à éclaircir. Une enquête pour meurtre a été ouverte et confiée au groupement de gendarmerie du Gard et à la section de recherche (SR) de Nîmes.



La commune, qui compte moins de 5 000 habitants, est sous le choc, tout autant que les fidèles et les responsables de la mosquée qui connaissaient la victime. Agé d'une trentaine d'années, il avait l'habitude de venir prier très régulièrement dans le lieu de culte musulman.



« Un homme a été atrocement assassiné ce matin dans la mosquée de Grand Combe. L’enquête permettra, je l’espère, d’appréhender rapidement l’auteur et de faire la lumière sur cet évènement épouvantable » , a réagi via X le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. « Je veux dire mon soutien à la famille de la victime et ma solidarité à la communauté musulmane touchée par cette violence barbare, dans son lieu de culte, le jour de la grande prière. »



Le préfet du Gard, Jérôme Bonet, a adressé « son soutien à la communauté musulmane, à la suite des faits tragiques survenus ce vendredi au sein de la mosquée de La Grand-Combe » .



