Le pape François, chantre de la fraternité et artisan du dialogue interreligieux, est mort

« Face à la cruauté des conflits qui impliquent des civils sans défense, qui s’en prennent aux écoles et aux hôpitaux ainsi qu’aux agents humanitaires, nous ne pouvons pas nous permettre d’oublier que ce ne sont pas des cibles qui sont touchées, mais des personnes avec une âme et une dignité »

« le climat d’antisémitisme croissant qui se répand dans le monde entier »

« pensées vont à la population et en particulier à la communauté chrétienne de Gaza, où le terrible conflit continue de semer la mort et la destruction et de provoquer une situation humanitaire dramatique et ignoble »

« J’appelle les belligérants : cessez le feu, que les otages soient libérés et que l’aide précieuse soit apportée à la population affamée qui aspire à un avenir de paix ! »

« Ce matin à 7h35, l'évêque de Rome, François, est revenu à la maison du Père. »

Le pape François était fragilisé ces dernières années par divers problèmes de santé. Ne se déplaçant plus qu'en fauteuil roulant depuis 2022 pour des soucis de genou, il a été opéré plusieurs fois au cours de son pontificat. Dernièrement, son hospitalisation en février pour cause de pneumonie bilatérale avait ravivé les inquiétudes. Sa dernière apparition publique date de la veille de sa mort, dimanche 20 avril. Alors que des milliers de fidèles étaient présents pour célébrer Pâques, le souverain pontife s'est alors présenté au balcon de la basilique Saint-Pierre avant de s'offrir un bain de foule surprise à bord de sa papamobile place Saint-Pierre, à Rome.Pour ses derniers mots, le pape, par la voix d'un collaborateur, a dénoncé la guerre dans la bande de Gaza, appelant à un cessez-le-feu immédiat dans la région., a-t-il signifié. Tout en alertant contre, il a indiqué que ses. Et de conclure par ses mots :Puis est venu lundi 21 avril et ce message :Les messages de condoléances affluent du monde entier, nous y reviendrons.