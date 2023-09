Visite du Pape FranÃ§ois Ã  Marseille : regard croisÃ© dâ€™un musulman et dâ€™un catholique

« Chers frères et sœurs, je vous remercie de votre écoute patiente et de votre engagement. Allez de l’avant ! Soyez une mer de bien, pour faire face aux pauvretés d’aujourd’hui avec une synergie solidaire ; soyez un port accueillant, pour embrasser ceux qui cherchent un avenir meilleur ; Soyez un phare de paix, pour anéantir, à travers la culture de la rencontre, les abîmes ténébreux de la violence et de la guerre. Merci. »



C’est avec ces exhortations que le pape François, aux côtés du cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, a conclu son discours au palais du Pharo en évoquant trois symboles, à savoir la mer, le port et le phare.



Le discours du pape est une lumière du phare qui indique aux populations des deux rives de la Méditerranée, très agitée, les passages périlleux et l’importance de secourir ces migrants qui meurent chaque jour dans la mer. Ces migrants, qui fuient la guerre, la misère et la dictature, ont le droit d’être secourus. L’humanité doit s’y orienter pour sauver sa dignité. Le discours du pape nous responsabilise et nous incite à être pleinement engagés dans l’accueil de l’indigent qui souffre. C’est le message de l’Evangile et du Coran.



Le Coran dit à propos des croyants : « Car ces bienheureux non seulement tenaient fidèlement leurs promesses et redoutaient un jour d’une violence inouïe, mais également nourrissaient l’indigent, l’orphelin et le captif, malgré leur propre dénuement en disant : Nous vous nourrissons uniquement pour l’amour de Dieu, sans attendre de vous ni récompense ni remerciement. » (Sourate 76, versets 7-9) Selon la tradition prophétique « l’Homme est créé à l’image de Dieu » . (Recueil Al-Boukhari, n°6227 du hadith)



L’Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu dit : « Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venu jusqu’à moi. » (25 : 35-36)