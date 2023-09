A Marseille, lâ€™appel du pape FranÃ§ois, dÃ©fenseur des migrants, Ã  Â« prÃ©venir un naufrage de civilisation Â»

« au caractère composite et cosmopolite »

« le sourire de la Méditerranée ». « Une marée de peuples a fait de cette ville une mosaïque d'espérance, avec sa grande tradition multiethnique et multiculturelle »

« à l’avant-poste de défis qui concernent tout le monde » et qui « porte en elle une vocation mondiale à la fraternité, unique voie pour prévenir et surmonter les conflits ».

« valoriser la contribution de la Méditerranée afin qu'elle redevienne un laboratoire de paix »

« mare nostrum »

« mare mortuum »

« Le véritable mal social n'est pas tant l'augmentation des problèmes que le déclin de la prise en charge »

« C'est de là qu’il faut repartir, du cri souvent silencieux des derniers, et non des premiers de la classe qui élèvent la voix même s'ils sont bien lotis. Le changement de rythme de nos communautés consiste à les traiter comme des frères dont nous devons connaître l'histoire, et non comme des problèmes gênants ; il consiste à les accueillir, et non les cacher ; à les intégrer, et non s’en débarrasser ; à leur donner de la dignité. »

Il n'a pas manqué de saluer Marseille, une ville qu'il considère comme. Elle est aujourd'hui En ce sens, le pape a appelé à alors que la – l'autre nom donné à la Méditerranée – est devenue une qui voit se noyer chaque année des milliers de personnes., a-t-il fait valoir en défense des pauvres et des plus mal lotis.