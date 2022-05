François Gemenne : « La dichotomie entre réfugiés et migrants a conduit à réduire leurs droits et leur protection »

François Gemenne : Je pense que la distinction qui est réalisée est essentiellement une distinction fondée sur la base de textes internationaux et, en particulier, la Convention de Genève qui date de 1951 et définit assez strictement les motifs pour prétendre au statut de réfugié. Pourtant, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que les motifs de migration sont liés les uns aux autres et s'influencent mutuellement. Ainsi, les motifs politiques, économiques et environnementaux de migration dépendent profondément les uns des autres.



Je donne simplement un exemple. En Afrique subsaharienne, on estime qu'environ la moitié des ménages dépendent de l'agriculture de subsistance comme première source de revenus. L'agriculture de subsistance, c'est un type d'agriculture très vulnérable à toute variation de la pluviométrie ou de la température. En d'autres termes, quand il fait un peu plus chaud que d'habitude ou quand il pleut un peu moins, les gens perdent toutes leurs récoltes. C'est cela qui va motiver des familles à envoyer un ou plusieurs de leurs fils à la ville ou à l'étranger, dans le pays voisin, pour qu'ils trouvent un revenu complémentaire qui permettra de faire vivre leur famille. Et si d'aventure certains de ces jeunes gens arrivent en Europe, on va les qualifier de migrants économiques parce qu'on va considérer qu'ils viennent d'un pays qui n'est pas en guerre, où ils ne souffrent pas de persécutions politiques. Mais si on s'intéressait aux motifs de leur migration, on verrait que ces motifs sont tout autant environnementaux qu'économiques.



C'est une vision très occidentale que de séparer les politiques économiques et environnementaux alors que, pour la plupart des gens, l'économie et l'environnement sont liés parce que leurs revenus dépendent des conditions environnementales. Ce que je dis donc, c'est qu’en réalité, notre vision un peu dichotomique des migrations, qui vise à opposer les réfugiés et les migrants et à en faire deux catégories distinctes et imperméables, correspond bien davantage à des cadres politiques que nous avons fixés, plutôt qu'à une réalité empirique sur le terrain. Quelque part, notre souci d'assigner les gens à des catégories correspond davantage à des traitements juridiques différents et à des protections différentes que nous leur réservons plutôt qu'à des réalités de terrain.



Ce qui me paraît important, c'est évidemment de conserver une protection spécifique pour ceux qui sont forcés de quitter leur domicile, pour ceux qui sont victimes de persécutions ou de violences et qui sont menacés. Mais je crois qu'il faut faire très attention à ne pas assigner des gens à une catégorie migratoire en fonction de leur motif de migration, a fortiori si nous portons un jugement normatif sur ces catégories. On voit bien que, dans le débat public aujourd'hui, on a volontiers tendance à opposer les « bons réfugiés politiques » qu'il faudrait protéger aux « mauvais migrants économiques », qui ne seraient pas les bienvenus et qu'on pourrait renvoyer chez eux comme des marchandises seraient renvoyées à l'expéditeur.