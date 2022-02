Les migrations dans l'œil des médias : le fact checking, une arme efficace contre la désinformation ?

« Médias et Migrations : la fabrique de l’opinion »

A l’approche de l’élection présidentielle, les débats sur l’immigration, portés principalement par la droite et l’extrême droite, battent leur plein. Les médias s'en faisant largement l'écho, ils ne sont pas sans impact sur l’opinion publique du fait notamment de l’usage répété d’un vocabulaire vecteur de la propagation de fake news. En témoigne le discours de la candidate à la présidentielle de la droite dite « républicaine » Valérie Pécresse qui, au cours de son meeting organisé dimanche 13 février à Paris, a repris une expression longtemps cantonnée à la fachosphère : le « grand remplacement » Le contexte électoral pose ainsi la pertinence des rencontres publiques organisées par Sciences Po-CERI, l’Institut Convergences Migrations et l’association Désinfox-Migrations autour du thème. L'initiative a été conçue, pour Perin Emel Yavuz, commevisant àD'après un récent sondage , le thème de l'immigration ne fait pas partie des préoccupations principales des Françaises et des Français. Avec 29 %, il arrive même loin derrière le pouvoir d’achat (51 %), le système de santé (32 %) et l’environnement (30 %). Ce qui n’empêche malheureusement pas l’immigration d’être l'enjeu le plus abordé par les candidats à la présidentielle (49 %) après l’épidémie de la Covid-19 (56 %).Début février, deux tables rondes étaient donc consacrées aux fake news, ou, terme retenu par l’Académie Française en 2018 pour désigner une information mensongère ou délibérément biaisée pour induire en erreur et être diffusée auprès d’un large public. En parallèle, la question était posée de savoir si le fact checking est suffisant pour combattre les fake news, en croissance exponentielle. L'opération, qui consiste à vérifier les informations douteuses, s'est considérablement développée et même structurée ces dernières années, à l'image de l'émergence en 2015 de l'IFCN (International Fact-Checking Network) qui regroupe des dizaines de médias à travers le monde.