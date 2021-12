Zemmour partout, bon sens nulle part ? Le danger d’un candidat semeur de haine

« E.Z. »

« ce n’est pas bien, votez pour nous »

Jusqu’où Zemmour peut-il aller ? On le sait, l’outrance est, depuis bien longtemps, sa marque de fabrique ; contenter de s’en offusquer à longueur de temps ne changera rien, ni à son attitude ni à la situation. Pis,s’en sort renforcé à l’heure où la France s’est largement droitisée, sur fond d’une lutte entre des gauches qui n’arrivent pas à s’entendre pour une candidature et un programme communs ravivant l’espoir de lendemains meilleurs.Les Français, et sa composante musulmane en particulier, ne peuvent faire l’économie d’un débat autour du phénomène Zemmour qu’il convient d’interroger pour ce qu’il est : une réalité effrayante certes, mais qui se nourrit, d’une part, du sentiment réel – et en progression – de déclassement d’une partie non négligeable de la population française et, d’autre part, des inquiétudes légitimes sur l’avenir qui s’offre à elle, le tout appuyé par des lâchetés et autres démissions politiques constatées du côté des partis traditionnels qui se sont succédé au pouvoir ces dernières décennies. Pour autant, Zemmour n’est pas une option d’avenir sur laquelle il faudrait parier.Si tant est qu'il réussisse à récolter les 500 parrainages d'élus nécessaires pour tenter de briguer l'Elysée, peut-on encore compter sur le bon sens d'une majorité d'électeurs pour ne pas voir l’extrême droite française ravir le pouvoir par les urnes en 2022 ? D'abord faut-il aussi que ses opposants politiques soient en capacité d’offrir aux Français plus qu’un discours du type. Le temps est venu de réagir pour construire en amont un véritable barrage républicain qui fasse sens autour de valeurs communes qui rassemblent ces Français et ces Françaises qui rêvent d’un horizon plus égalitaire et apaisé. Il n’est pas trop tard pour cela.Lire aussi :