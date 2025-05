Ensemble avec Marie, source d’unité entre chrétiens et musulmans

Marie est également associée à la guérison. Dans le christianisme médiéval, elle est représentée comme Vierge médecin, donnant son lait pour guérir. Clément d’Alexandrie, Augustin et Denys l’Aréopagite associent le lait marial à la grâce divine (La Hiérarchie céleste). À Bethléem, la Grotte du Lait est encore un lieu de pèlerinage.Dans l’islam, Marie est vénérée pour son lien avec la miséricorde divine. Des sanctuaires dédiés à Marie, tels que ceux de Marseille ou Bethléem, sont visités par des musulmans. À Lourdes, des musulmans participent aux processions aux flambeaux, établissant un parallèle entre la source de Massabielle et le puits de Zamzam, sacré dans l’islam. Jean-François Bour, prêtre et spécialiste du dialogue islamo-chrétien, souligne l’importance du rôle de Marie dans le dialogue interreligieux (Marie et les musulmans, 2018). Il rappelle que la médiation mariale, bien que diversement interprétée, permet de tisser des liens entre traditions religieuses.Le colloque organisé à l’ICP a démontré combien Marie demeure une figure capitale pour le dialogue interreligieux. Son rôle spirituel, ses apparitions et la dévotion qu’elle suscite offrent un terrain de rencontre entre chrétiens et musulmans. Cette journée d’études a permis d’éclairer la place de Marie dans les deux traditions et d’ouvrir de nouvelles perspectives pour la recherche théologique et le dialogue interreligieux.*****est coordinateur d’Ensemble avec Marie qui a fêté, dimanche 11 mai, ses dix ans.Lire aussi :Ave Maria : un pèlerinage depuis Marseille qui dépasse les frontières religieuses en Méditerranéehttps://www.saphirnews.com/Ave-Maria-un-pelerinage-depuis-Marseille-qui-depasse-les-frontieres-religieuses-en-Mediterranee_a29855.html