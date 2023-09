Ave Maria : un pèlerinage depuis Marseille qui dépasse les frontières religieuses en Méditerranée

« un pèlerinage qui traverse les frontières religieuses »

« un voyage à la découverte de lieux sacrés où se déploie un univers foisonnant de croyances et de rituels partagés, à contre-courant des discours sur l’inéluctable conflit entre les civilisations et entre les religions »

« Ave Maria. Un pèlerinage en Méditerranée »

« la théologie de la Méditerranée »

L'exposition, conçue comme un pèlerinage qui traverse les frontières religieuses, offre un voyage à la découverte de lieux sacrés où se déploie un univers foisonnant de croyances et de rituels partagés, à contre-courant des discours sur l'inéluctable conflit entre les civilisations et entre les religions, signalent les organisateurs. Pour y parvenir, plus de 110 œuvres et objets sont exposés au grand public avec, en premier lieu, la participation de Notre-Dame de la Garde et du Mucem, partenaire de l'exposition. Celle-ci a été conçue par les anthropologues Dionigi Albera et Manoël Pénicaud, eux-mêmes commissaires de « Lieux saints partagés ». L'exposition, ouverte jusqu'au 6 janvier 2024, est lancée spécialement à l'occasion des Rencontres Méditerranéennes, organisées par le diocèse de Marseille du 17 au 24 septembre. L'événement réunira environ 120 évêques et jeunes pour poursuivre la réflexion autour de la théologie de la Méditerranée et échanger sur les enjeux tels que la pauvreté, l'écologie, la migration, la paix entre pays et religions qui préoccupent la région. Pour cette troisième édition, le pape François a confirmé sa visite à Marseille les vendredi 22 et samedi 23 septembre. Après une visite à la basilique Notre-Dame de la Garde pour une prière mariale, suivie d'un moment de recueillement sur le parvis en mémoire des marins et des migrants morts en mer, le souverain pontife célèbrera une messe au stade Vélodrome à laquelle assistera le président Emmanuel Macron et quelque 60 000 autres personnes. Un événement qui entrera, à ne pas en douter, dans l'histoire de Marseille : la ville n'avait pas reçu la visite d'un pape depuis 1533. Notre-Dame de la Garde - Rue Fort du Sanctuaire, Marseille Du 16 septembre 2023 au 6 janvier 2024 Musée ouvert du mardi au dimanche - 10h à 17h Tarif : 2€ - Gratuit pour les moins de 10 ans