Marie, libératrice de la spiritualité et la dévotion féminines

« La famille d’Imran »

« Marie, la fille d’Imran, fut la meilleure de toutes les femmes »

« (Rappelle-toi) lorsque les anges dirent à Marie : "Ô Marie ! Certes, Dieu t’a élue et purifiée ; Il t’a élue au-dessus de toutes les femmes de la création". »

« consacré »

rizq

rizq

Elle est la seule femme dont le nom a été donné à un chapitre du Coran, et un autre chapitre porte celui de sa lignée,Un récit prophétique rapporté par Al-Boukhari énonce queet Dieu dit à son sujet :(Coran, sourate 3, verset 42)J’aime à l’appeler Marie, car c’est ainsi que je l’ai connue enfant. Elle incarne pour moi la figure maternelle par excellence, empreinte de douceur et de bonté et son nom est toujours associé à celui de son enfant. On la nomme Marie, mère de Jésus, tandis que celui de Jésus est, de même, indissociable du sien : on l’appelle Jésus, fils de Marie, que la paix, la grâce et le salut de Dieu les recouvrent. Elle est la libératrice de la spiritualité et la dévotion féminines.Avant d’être mère, elle fut la fille d’Hannah et d’Imran. L’histoire raconte qu’Hannah était d’un âge avancé et n’enfantait pas. Après avoir imploré son Seigneur avec constance et ferveur, son désir d’enfanter sera exaucé. Comblée de joie par l’annonce de cette grossesse tant désirée, elle fera vœu de consécration de l’enfant à venir à son Seigneur en gage de son infinie gratitude. Ce vœu sous-entendait qu’Hannah ait un fils, car le statut deau temple était dévolu aux seuls élus garçons. Or, Dieu a voulu que ce soit une fille. Il exauça le vœu d’Hannah et accorda à Marie cet insigne honneur tant convoité de tous.Zacharie, lui-même prophète (paix sur lui) et époux de sa tante maternelle, la prit sous son aile et fut son éducateur. Chaque fois qu’il se rendait auprès de Marie, qui vivait recluse dans l’adoration de son Seigneur, il trouvait auprès d’elle de la nourriture (en arabe,). On évoque souvent des fruits et de la nourriture terrestre, mais leva bien au-delà de cela et n’oublions pas la nourriture spirituelle que seules les âmes pures peuvent voir. Et ce que vit Zacharie dépassait l’entendement.On dit que les lieux où vivent les saint-e-s et où se produisent des miracles, sont des lieux où les prières et invocations sont exaucées. Le Coran relate qu’en ce lieu et en cet instant, Zacharie implora alors Dieu de lui accorder un enfant. Alors que Zacharie était très âgé et sa femme Elizabeth stérile, Il leur offrit Yahya (Jean-Baptiste), qui sera prophète.