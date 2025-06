Reims : ce qu'on sait de l'agression présumée d'une femme musulmane portant le voile

« Le caractère anti-musulman »

« n’a pas été démontré »

« les versions des uns et des autres (sont) divergentes »

« l’aurait insulté il y a quelque temps »

« conflit bénin »

« l’aurait frappé et il se serait défendu »

« Il ne lui aurait pas arraché le voile, mais c’est elle qui l’aurait enlevé dans l’altercation »

« en l’absence de circonstance aggravante et d’ITT, ce sont des faits contraventionnels »

Premier article vendredi 20 juin, mis à jour dimanche 22 juin après la contestation des faits

Une femme musulmane a déclarée avoir été agressée, jeudi 19 juin, par une vingtaine d'individus à Reims (Marne), après avoir refusé d'enlever son voile, selon des éléments d'une enquête révélée vendredi 20 juin par FranceInfo La jeune femme marchait dans une rue du quartier Croix-Rouge, vers les coups de 21h, quand elle a déclaré avoir été insultée par un groupe dont un lui aurait demandé de retirer son voile. A son refus, il lui aurait alors arraché son voile, puis porté des coups au visage, avant de quitter les lieux. La victime aurait été blessée au nez et à la pommette. Une enquête a été ouverte pour identifier l'auteur et faire la lumière sur cette affaire.L'auteur présumé de l'agression, un adolescent de 17 ans, a été interpellé. Il a été remis en liberté après avoir contesté la version de la jeune fille.de leur altercationcar, à ce stade,, selon le procureur de Reims, François Schneider.Le jeune homme, qui se trouvait avec des amis à discuter de religion, affirme que c’est la victime, qu’il connaît et quià cause d’unentre lui et la sœur de cette dernière, qui. A son passage près du groupe, elle aurait cru, selon l'interpellé, que les présents parlaient d'elle d'une mauvaise façon., selon ses dires rapportés par le procureur.La jeune femme, qui ne s’est pas présentée aux unités médicales pour faire constater ses blessures, ne répond plus aux enquêteurs. À ce stade, le parquet souligne qu'Lire aussi :