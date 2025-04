Une femme musulmane violemment agressée à Poissy, les élus et la préfecture des Yvelines en soutien

« fermement

Une femme musulmane portant le voile a été violemment agressée, lundi 28 avril, à Poissy, dans les Yvelines, a-t-on appris mardi 29 avril. Selon des extraits de sa plainte diffusés sur les réseaux sociaux, elle était de retour des courses avec son enfant en poussette lorsqu’un individu lui a arraché son voile par derrière.Le préfet des Yvelines, Frédéric Rose, a» condamné, en confirmant que la victime a bien porté plainte et que. Frédéric Rose, qui déclare s’être entretenu avec le ministre de l’intérieur, a annoncé une rencontre dans la soirée du mardi avec les responsables du Conseil des institutions musulmanes des Yvelines (CIMY) pour évoquerLe CIMY a remercié dans la soirée la préfecture et la police pouret, a indiqué l’instance, pour quiLa maire de la commune, Sandrine Berno Dos Santos, a exprimé via X, a-t-elle ajouté.marqué également par l’assassinat d’Aboubakar Cissé dans une mosquée du Gard, elle indique avoir reçu les représentants du culte musulman locauxa appuyé Sandrine Berno Dos Santos.Le député des Yvelines (Renaissance), Karl Olive, qui fut maire de Poissy jusqu'en 2022, a exprimé son indignation face à une agressionqui est, a-t-il martelé.Lire aussi :