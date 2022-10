Au dîner du Conseil des institutions musulmanes des Yvelines, le dialogue « fécond » avec l'Etat exposé

« le menu était sur table, il ne l'est plus (aujourd'hui) parce qu'on a mangé du barbu et le préfet

avait osé dire qu'il était curieux de démarrer un propos devant les musulmans en mangeant du barbu. A ce moment-là, nos amis les frères musulmans ont compris (…) qu'on n'allait pas s'ennuyer avec lui ! »

« phase d’accréditation »

« un organe incontournable qui permet la mise en pratique de notre devise républicaine Liberté, Egalité, Fraternité »,

Au premier dîner marquant la renaissance du Conseil des institutions musulmanes des Yvelines (CIMY) en 2019, (Jean-Jecques Brot, ndlr). C’est dans cette ambiance détendue que le président du Conseil départemental des Yvelines, Pierre Bédier, a pris la parole devant une centaine de convives réunis mercredi 19 octobre dans le bel hôtel Le Pavillon Henri VI, à Saint-Germain-en-Laye, pour saluer la qualité du dialogue qui lie le CIMY aux pouvoirs publics et que la crise de la Covid-19 n’a pas entamée.En trois ans, le CIMY est devenu, après unedéclare avec fierté son président Mohamed Kherroubi devant le préfet, des élus locaux, des parlementaires dont Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, des représentants du ministère de l'Intérieur, et plus particulièrement du Bureau central des cultes (BCC), ou encore l’évêque de Versailles, Mgr Luc Crépy.