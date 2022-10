Centenaire de la Grande Mosquée de Paris : « Un puissant symbole qui incarne l’enracinement des musulmans en France »

Evoquons quatre éléments de contexte.

Le tout premier remonte aux derniers siècles passés. Depuis l’alliance contractée entre le Roi François 1er et le calife ottoman Soliman le Magnifique au 16e siècle, il y a une forme d’islamophilie qui gagne les élites françaises et qui ne fait que s’accroitre avec, plus tard, la traduction honnête et la diffusion du Coran au 16e et 17e siècle, notamment celui d’Antoine Galland. Il traduisit également les Mille et une nuits . Il y a aussi Les Lettres persanes de Montesquieu au 18e siècle. Et surtout, en 1798 et 1799, les expéditions militaires et scientifiques en Égypte vont nourrir de nombreux auteurs du 19e siècle tels que Victor Hugo, Lamartine, Eugène Delacroix, Théophile de Gautier… Même l’un de nos présidents de la IIIe République, Sadi Carnot, porta le prénom d’un grand mystique perse du 13e siècle.



Pourtant, sur fond d’islamophilie et d’intérêt géopolitiques de l’époque, l’idée de construire une mosquée revenait souvent mais sans jamais avoir de réalisation concrète.



Le deuxième élément de contexte est tout autre. Comme vous le savez, depuis la colonisation de l’Algérie en 1830, les musulmans furent enrôlés peu à peu dans les armées coloniales. Mais certains, notamment les grands colons d’Algérie et l’extrême droite en métropole, œuvraient de concert pour jeter le doute sur la loyauté des soldats musulmans. Un doute injustifié au vu de leur engagement sans faille en 1870 contre la Prusse, en Crimée, au Mexique, sur différents théâtres de guerre dans le monde, pour le compte de la France.



Mais le doute a été savamment entretenu et amplifié lors de l’entrée en guerre de l’Empire ottoman aux côtés des Allemands. Les musulmans du monde entier se sont trouvés coupés entre deux camps. Et le calife ottoman a tenté d’utiliser une légitimité religieuse pour retourner les troupes musulmanes du camp adverse. Sans succès. D’ailleurs, l’état-major français prit tous les soins pour s’occuper des aspects rituels de ses soldats musulmans. Le peintre Etienne Dinet converti à l’islam, auteur du remarquable tableau intitulé « Esclave d’amour, Lumière des yeux » et plus tard, avec son ami Slimane Ben Ibrahim, d’une biographie sur le Prophète Muhammad, avait même été sollicité pour « designer » des stèles funéraires en adéquation avec l’esprit islamique. L’hôpital et le lieu de culte éphémère de Nogent-sur-Marne sont des actions concrètes pour soutenir la loyauté indéfectible des combattants musulmans.



Le troisième élément tient des contraintes de la guerre elle-même. La Première Guerre mondiale fut une guerre sans précédent qui impliqua les civils. On le sait par les historiens, tous les mouvements, déplacements et correspondances étaient sous étroite surveillance. Il ne fallait surtout pas informer l’ennemi de l’état de moral des troupes et de la société civile. On comprend aisément que le pèlerinage, 5e pilier de l’islam, posa un sérieux problème. L’armée aurait pu simplement l’interdire provisoirement. Au lieu de cela, elle aida son organisation par l’intermédiaire de Si Kaddour Benghabrit. C’est pour cette raison que fut créée, sous les auspices de la Grande Mosquée d’Alger, la société des Habous qui avait pour mission d’acheter de l’hôtellerie à La Mecque et à Médine afin d’assurer la sécurité physique et sanitaire des pèlerins de l’empire français. Bien sûr, il y avait aussi des enjeux géostratégiques propres à cette époque.



Le quatrième élément concerne la loi 1905 dite de séparation des Églises et de l’État qui interdit désormais toute subvention du culte par l’État. Le deputé-maire Edouard Herriot fera preuve d'inventivité et de créativité avec une loi adoptée en 1920. Pour ne pas entraver la loi de 1905, le financement passera par Alger et la Société des Habous et Lieux Saints de l'islam en usant d’un droit dérogatoire propre à ces départements de l’Algérie colonisée pour financer le projet.