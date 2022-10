Emmanuel Macron au centenaire de la Grande Mosquée de Paris pour célébrer « un havre de paix né d’une tempête de l’Histoire »

« mieux faire comprendre l’islam »

« mieux structurer la connaissance et la recherche »

« Face aux discours de haine, c’est un appel au respect, à l’exigence, à la fraternité et à la laïcité réunis que je vous fais ici. (…) Malgré tout ce qui a été fait en 100 ans et qui nous permet de nous tenir ici, les défis sont peut-être encore plus grands, les déchirures encore plus présentes et le travail qui nous attend est immense,

Nous le mènerons sans naïveté, sans complaisance aucune, avec respect de notre histoire, de nos valeurs. »

« islam vertueux et pleinement républicain »

En écho au discours des Mureaux deux ans plus tôt, le chef de l’Etat a particulièrement insisté sur la nécessité dedans nos sociétés pour lutter contre les incompréhensions. Un noble objectif auquel contribuera l’Institut français d’islamologie, né en février dernier sous l’impulsion de l’exécutif pourdans ce domaine.estime-t-il.Face à lui, le recteur Chems-Eddine Hafiz n’en a pas perdu une miette. Un hommage présidentiel très appuyé lui a été rendu avant de se voir remettre les insignes d’officier de la Légion d’honneur. Un grade qui récompense notamment ses choix en faveur d’unopérés avant et après avoir pris la tête de la GMP en 2020 des suites de Dalil Boubakeur. Ce dernier, aujourd'hui âgé de 81 ans, était absent d'une cérémonie désormais inscrite dans les annales de l'histoire de l'institution religieuse.Lire aussi :