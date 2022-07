Légion d'honneur : un nouveau grade pour le recteur de la Grande Mosquée de Paris

Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz, a été promu officier de la Légion d'honneur. Plus de 13 après avoir obtenu le grade de chevalier, l'avocat figure dans la liste de promotion du 14 juillet 2022, jour de la fête nationale, dans un décret paru mercredi 13 juillet au Journal officiel. Chems-Eddine Hafiz, qui était d'ailleurs parmi les invités d'honneur au traditionnel défilé parisien, a pris les rênes de la GMP en janvier 2020.L'avocat fait partie des 329 personnes à être décorées, parmi lesquelles l'essayiste Hakim El Karoui, qui dirige le bureau parisien du cabinet de conseil en communication Brunswick. L'auteur de plusieurs rapports pour l'Institut Montaigne dont un sur les quartiers pauvres a fondé en 2019 l'Association musulmane pour l'islam de France (AMIF), non opérationnelle à ce jour.Hakim El Karoui a accédé au grade de chevalier de la Légion d'honneur. Lui comme Chems-Eddine Hafiz ont été nommés sur proposition du ministère de l'Intérieur, chargé des Relations avec les cultes. Dans ce contingent, plusieurs personnalités religieuses ont été promues à l'instar du pasteur Christian Krieger, président de l'Eglise protestante réformée d'Alsace et de Lorraine, ou encore l'archevêque de Marseille, Mgr Jean-Marc Aveline, récemment nommé cardinal par le pape François.Lire aussi :