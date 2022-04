A la Grande Mosquée de Paris, le soutien à Macron au menu d'un iftar très politique

« soutien à la réélection d'Emmanuel Macron »

« Eh, vous ! Enlevez-vous ! Vous m’empêchez de voir »

Depuis plusieurs jours, une image faisant état de l'organisation d'un iftar deà la Grande Mosquée de Paris mardi 19 avril a énormément circulé sur les réseaux sociaux. En l'absence d'une communication officielle de l'institution dirigée par le recteur Chems-Eddine Hafiz, de nombreux internautes ont envisagé qu'il s'agit d'une infox en plein mois du Ramadan. C'est que le président sortant est loin de faire spécialement l'unanimité, en particulier parmi ceux de confession musulmane, nombreux à avoir voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle. Alors, vrai ou fake ? Quelques jours après un iftar des ambassadeurs auquel était présent le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, la GMP nous confirme bien l'organisation de ce repas de rupture du jeûne des plus politiques, la veille du débat très attendu de l'entre-deux tours. Nous y faisons un saut.Il est près de 20h30 quand entre dans le restaurant de la Grande Mosquée de Paris l’ex-locataire de la place Beauvau, Christophe Castaner, accompagné du recteur Chems-Eddine Hafiz. Le patio spécialement aménagé pour l’évènement est comble. Entre 150 et 200 convives parmi lesquelles on pouvait apercevoir Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, le chroniqueur Karim Zeribi ou encore l’homme de télévision et ami de la GMP Jean-Pierre Elkabbach. Autant dire que le lieu est plein comme un œuf. Pas facile pour les journalistes présents de travailler dont un recevra :, lance une voix féminine qui donnait l’impression d’avoir acheté une place à l’opéra Garnier lorsque le recteur était en train de prononcer son allocution. Aucun doute, un respect profond plane dans l’assistance.