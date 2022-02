Gérald Darmanin : « Si les musulmans s'organisent, ce n’est pas seulement le Ciel mais c’est l'État qui les aidera »

Ça n'a pas été fait pour ça. Il faut savoir s'inspirer des pays qui font mieux que nous. Là, manifestement, du côté des Allemands, c'est différent. Certes, ils ont eux-mêmes un système institutionnel très décentralisé. Ils ont beaucoup de musulmans d’origine turque. Par ailleurs, les musulmans allemands ont quand même une culture germanique alors que les musulmans français, évidemment, ont une culture très latine. Tout n'est donc pas à copier exactement parce que ce ne sont pas les mêmes peuples. Mais il nous a semblé que c'était le modèle le plus intelligent que nous ayons vu.Vous savez, on parle beaucoup des cultes avec les ministres de l'Intérieur des différents pays bien qu’ils n'ont pas tous le même rapport à la laïcité. On parle alors beaucoup des catholiques, des juifs, des musulmans, quand on se voit. Ils ont tous les problèmes. Il y a même des pays comme l'Autriche qui ont adopté des lois spécifiquement pour les musulmans. Nous refusons de faire cela en France.Il y a plusieurs types de modèles. On a préféré le modèle allemand plus participatif, plus ouvert, plus démocratique que d'autres modèles qui seront fermés. Voilà, donc, on fait un essai ! Le modèle allemand nous a inspiré non pas par mimétisme franco-allemand, mais parce qu'on pense que c'était le meilleur.