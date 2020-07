Gérald Darmanin à l'Intérieur avec une vision de l'islam de France et de la laïcité bien ancrée à droite

Gérald Darmanin a exprimé de longue date son intérêt sur le dossier islam de France. Il est donc fort à parier que l'homme politique, proche de Nicolas Sarkozy, va vouloir imprimer son nom en la matière. Dans son « Plaidoyer pour un islam français » publié en 2016 (à télécharger plus bas) lorsqu’il était maire de Tourcoing, rapport qu’il présentait alors comme une « contribution pour la laïcité » au sein des Républicains (LR) auquel il n'appartient plus aujourd'hui, Gérald Darmanin posait d’entrée de jeu un sombre constat : « La France couve les prémices d’une possible guerre civile », disait-il, écrivant qu’« entre les Français non musulmans et l’islam, le fossé devient un canyon. »



« Non seulement la guerre civile couve mais, si elle advient, elle sera la pire de toutes : elle sera religieuse », a-t-il poursuivi. « Ne laissons plus (…) les belliqueux affirmer qu’il y a un problème musulman dans notre pays comme il y avait un problème juif avant la Seconde Guerre mondiale et que ce problème est insoluble sauf à combattre l’existence même de cette religion. (…) Ne laissons pas les réflexes l’emporter sur la réflexion. Cela nous amènerait là où les terroristes islamistes veulent amener notre pays : à la guerre civile. »



« Entre les millions de musulmans vivant en France et la République, il y a désormais un risque de rupture » , disait-il également. « Il n’est plus exceptionnel d’entendre que l’islam serait incompatible avec la République. Il n’est plus extraordinaire d’entendre qu’un bon musulman ne peut vivre selon les lois de la France. Les ingrédients du drame français sont là. A nos portes, derrières nos murs, sous nos toits. »



Gérald Darmanin fustigeait alors les politiques qui, « au lieu de tenter de trouver des solutions, (...) continuent à jouer les autruches ou à lancer des anathèmes. Par des discours martiaux, on explique désormais que l’on va interdire, obliger, expulser. On le dit avec d’autant plus de force aujourd’hui qu’on ne l’a pas fait hier. On constate le soi-disant bienfait électoral de devenir le héraut des “racines”. On clive. Tant pis si cette politique est désastreuse pour le pays. Tant pis si cette politique est impossible à réaliser ». Mais lui, que prône-t-il ?