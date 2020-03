CFCM/AMIF : l'unitÃ© actÃ©e pour la crÃ©ation d'une association du financement du culte musulman

« Nous avons décidé d’unir nos forces »,

« L’exigence du président de la République

est la nôtre. Depuis longtemps, très longtemps même. Et il est vrai que le CFCM n’a pas toujours pu proposer et mettre en œuvre des actions allant en ce sens : c’est une institution encore jeune qui a longtemps été contrainte dans son action par des difficultés internes que nous ne nions pas »

« l’Etat doit au passage reconnaître ses responsabilités : il a abandonné des quartiers entiers ; il n’a pas lutté contre la complaisance de certains élus locaux avec l’islam politique, acceptant des stratégies de repli communautariste ; il a enfin été trop tolérant avec l’activisme de certaines puissances étrangères promouvant une vision rétrograde de l’islam, qui n’est pas celle de l’immense majorité des musulmans de France »

« Il faut – nous en sommes convaincus – nous attaquer à la source : faire interdire, et non pas seulement contrôler, les financements provenant de personnes ou d’Etats qui s’inscrivent en dehors des accords traditionnels et historiques avec les pays dont le lien sociologique avec la France est avéré et ancien et, par ailleurs, former tous les ministres des cultes à identifier et à bannir les idéologies qui instrumentalisent la religion à des fins politiques »

ont fait valoir les dirigeants du CFCM et Hakim El Karoui dans une tribune parue au Monde vendredi 6 mars.(d’une meilleure organisation de l’islam en France, ndlr), lit-on.Dans le même temps,, explique-t-on., appellent-ils.